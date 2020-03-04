İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Coşkun'un naaşı memleketine getirildi - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.

Askeri uçakla Elazığ Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından Elazığ Belediyesine ait cenaze aracına nakledildi.

Şehidin cenazesini karşılayan çok sayıda araçtan oluşan konvoy, cenaze aracına Fethi Sekin Şehir Hastanesine kadar eşlik etti.

Hastane morguna konulan şehidin naaşı, yarın öğle namazına müteakip Mevlana Camisi'nden düzenlenecek cenaze töreninin ardından Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde toprağa verilecek.

Hava Limanındaki karşılamaya şehidin babası Ahmet Coşkun, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da katıldı.