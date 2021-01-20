İdlib'deki kamplarda kar yağışı yerinden edilenlerin hayatını zorlaştırdı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde kar yağışı, Esed rejiminin yerinden ettiği sivillerin sığındığı çadır kamplardaki hayatı olumsuz etkiledi.

Son günlerde yağmur ve çamurla uğraşan sivillerin yaşam mücadelesi kar yağışıyla birlikte daha da zorlaştı.

Sınır hattının yakınlarında yer alan Cebel Şariki çadır kampının müdürü Ömer Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışıyla kamptaki ailelerin daha da zorlu şartlarla mücadele etmeye başladığını söyledi.

"Son 3 günde sağanak yağış, şiddetli rüzgar ve bugün de kar yağışı sonucu bazı ailelerin çadırları kullanılamaz hale geldi." diyen Ebu Yusuf, çadırları rüzgar nedeniyle zarar gören çok sayıda ailenin çadırsız kaldığını kaydetti.

Kışın çetin geçtiğini aktaran Ebu Yusuf, kampta yaşayan ailelerin çöplerden topladıkları yakacaklarla ısındıklarını belirtti.

Çadır kampı sakinlerinden Ahmet Asi da "Kar yağışı nedeniyle çadırlar kullanılmaz halde. çocuklar üşüyor, giyecek elbiseleri ve ısınacak odunumuz yok." diye konuştu.

Asi, uluslararası topluma ve özellikle Türkiye'ye insani yardım çağrısında bulundu.