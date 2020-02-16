İdlib halkına gıda kömür ve battaniye yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib halkına gıda kömür ve battaniye yardımı - Son Dakika

İdlib halkına gıda kömür ve battaniye yardımı

7 saat önce

İmkander Suriye'nin İdlib kent merkezi ve rejimin saldırılarından kaçarak çadırlarda yaşayan İdlibli ailelere sıcak yemek, battaniye, kömür ve gıda kolisi dağıttı.

İdlib halkına gıda kömür ve battaniye yardımı, System.String[]

İmkander Suriye'nin İdlib kent merkezi ve rejimin saldırılarından kaçarak çadırlarda yaşayan İdlibli ailelere sıcak yemek, battaniye, kömür ve gıda kolisi dağıttı.


Suriye'nin İdlib kentinde Esad zulmünden kaçan ve Türkiye sınırına yakın Bölgelere gelerek soğuk havada çadırlarda yaşamaya çalışan mazlumlara yardım eli İmkander'den geldi. Rejimin saldırılarından kaçan aileler hem yoksullukla hem de kışın zor koşulları ile mücadele ediyor. Kendi ülkelerinde mülteci haline gelen Suriyelilere Türkiye'den yardımlar ulaştırılıyor. Mazlumlara yardım elini her zaman uzatan İmkander İdlib halkınıda yalnız bırakmıyor. İmkander İdlib'te ve İdlib'ten kaçarak çadırlarda yaşayan ailelere toplam 100 ton kömür, 50 ton tahta kırığı, 25 ton gıda yardımı ve 500 aileye yemek ikramında bulundu.


Yardım çağrısı


Bölgede zorlu kış şartlarına dikkat çeken İmkander Gaziantep Şube Başkanı Said Gökdere İdlib kenti ve bölgeden kaçıp çadırlarda yaşayan ailelere 100 ton kömür, 50 ton tahta kırığı, 25 ton gıda yardımında bulunduklarını belirterek, ancak daha çok gıda, kömür ve battaniye ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Tüm Müslümanların bu konuda duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Gökdere, "Çocuklarımız orada soğuktan donarken biz nasıl rahat uyuyabiliriz. Duyarlı ve yardımsever herkesten bu çocuklara, bu insanlara destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'te üşürken çekilen görüntüleri yürek burkan çocuğa yardım eli
Rejim, İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı

Son Dakika Haberleri
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 19:28:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib halkına gıda kömür ve battaniye yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]