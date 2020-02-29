İdlib şehidi Uzman Onbaşı Nihat Kara son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Onbaşı Nihat Kara son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Nihat Kara son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kara'nın (24) naaşı, Büyük Yoncalı Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Aziziye Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer ile İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Hinar ve babası Kemal Kara, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

TBMM Başkanı Şentop, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, memleket adına acı bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Farklı şehirlerde şehitler olduğunu belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Kalplerimize, yüreklerimize acı ateş düştü. Bu acıyı ancak Cenabıhakk'ın vereceği rahmet durdurabilir. Böyle şerefli, izzetli bir ölümü Canabıhak herkese nasip etsin. Milletimiz, devletimiz büyük. Bu tür acıları bize yaşatanlardan hesabını sorabilecek güce sahibiz. Bunun için gerekenler zaten yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecektir. Bizim şehitlerimizdeki vatan, millet ve Allah sevgisi, sevdası, ailelerimizdeki metanet ve sabır olduğu sürece milletimizin, devletimizin geleceğinde hiçbir endişemiz, ümitsizliğimiz olamaz. Kardeşimize Cenabıhak'tan rahmet diliyorum."

Şehidin ağabeyi Suat Kara ise bugünü kendilerine "düğün günü" ilan ettiklerini söyledi.

Kardeşinin kandil gecesi şehit olduğunu anımsatan Kara, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah bir cuma gecesiydi. Bunlar çok büyük nimetlerdir. Her babayiğide nasip olacak şeyler değildir. Benim kardeşim, büyük küffarla mücadele ederken şehit oldu. PKK, YPG gibi arta kalmışlarla değil, küffarın düşmanın büyüğü ile mücadele ederken şehit oldu. Rasulayn harekatında kardeşim yaralandı. Geldi ve tekrar gitti. Geri dönmek istedi, isteseydi gitmezdi ama silah arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi." dedi.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü İsmail İpek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Nihat Kara son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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