İdlib'te sivillere sağlık taraması - Son Dakika
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İdlib'te sivillere sağlık taraması

6 saat önce

Suriye'deki saldırılar nedeniyle İdlib kentinin güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan bin sivil, sağlık taramasından geçirildi.

İdlib'te sivillere sağlık taraması, System.String[]

Suriye'deki saldırılar nedeniyle İdlib kentinin güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan bin sivil, sağlık taramasından geçirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinin güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalarak Harbenuş Kampı'na sığınan bin sivili sağlık taramasından geçirdi. Vakfın sağlık birimi görevlileri, aileleri çadırlarında ziyaret ederek genel durum tespiti yaptı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, uzun göç yolculuğu nedeniyle rahatsızlık geçiren sivillere sağlık desteği vermek amacıyla tarama yapıldığını belirtti.

Göç yolundan gelen sivillere yönelik sağlık çalışmalarının devam edeceğini belirten Tosun, "Kış mevsiminin soğukluğunu iyice hissettiğimiz bugünlerde sağlık sorunu yaşayan sivillere ilaç desteği verildi. Aynı zamanda kalıtsal rahatsızlığı olanların da hastanelere sevki yapılarak muayeneleri daha uygun ortamlarda yapıldı. Göç etmiş olan ve ilerleyen dönemlerde gelecek sivillere yönelik sağlık çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kasım ayının başından bu yana Esed rejimi ve müttefikleri tarafından İdlib'in güney kırsalına yönelik devam eden hava ve kara saldırıları sonucu Kasım 2019'dan bu yana en az 284 bin sivilin kuzey bölgelere doğru göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

(Adem Karagöz/İHA)

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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