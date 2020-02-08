İdlib'te sular durulmuyor, TSK rejime müdahale hazırlığında - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib'te sular durulmuyor, TSK rejime müdahale hazırlığında - Son Dakika

İdlib'te sular durulmuyor, TSK rejime müdahale hazırlığında

7 saat önce

Suriye'de arkasına Rusya'nın hava desteğini alan Şam rejimi, İdlib şehir merkezini tehdit ediyor.

Suriye'de arkasına Rusya'nın hava desteğini alan Şam rejimi, İdlib şehir merkezini tehdit ediyor.Siviller ise bir kez daha Türkiye sınırına doğru kaçıyor.Öyle ki, saldırılar sonucu son 4 günde 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine yükseldi.İdlib'e ilerlemek isteyen rejim ise son olarak Serakib'i ele geçirdi. Astana mutabakatı kapsamında geride kalan tek güvenli bölge olan İdlib'te Serakib'i ele geçiren rejime İdlib merkezinin yolu açıldı.Rejimin güvenli bölge sınırlarına çekilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan şubat ayı sonuna kadar süre vermişti. Ancak son tablo, müdahalenin daha erkene çekilebileceğini gösteriyor. TSK ve rejim topçularının namlularının birbirine dönük olduğu bölgede eller tetikte.Bölgedeki TSK unsurları M5 karayolu üzerine beton bariyer koyarak rejime müdahale hazırlığında. Milli Savunma Bakanlığı, diplomatik çabalar sonuç vermediği takdirde emir geldiği an gereğinin yapılacağını bildirdi. İdlib'e müdahale için hazır olduğunu bildiren Milli Savunma Bakanlığı, 4 bin 129 kilometrekarelik alanda kontrolün sağlandığı Barış Pınarı Harekat bölgesine şimdiye dek teröristlerce 500'den fazla saldırı gerçekleştiğini, bunlara misliyle karşılık verildiğini kaydetti.MSB ayrıca, Rusya ile ortak devriyelerin sürdüğü bilgisini verdi.Türk ve Rus askeri arasındaki çevrimiçi trafik 24 saat esasına göre açık tutuluyor ve sahada iki ülke askeri arasında herhangi bir dost ateşine sebebiyet vermemek üzere bu hattan sürekli mesaj akışı oluyor.

(İHA)

İdlib'te sular durulmuyor, TSK rejime müdahale hazırlığında

Suriye, İdlib, Rusya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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