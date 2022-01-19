İdlib ve Afrin'de çadırlar su ile doldu - Son Dakika

TÜRKİYE sınırındaki Suriye'nin İdlib ve Afrin kenti kırsalında kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede çok sayıda çadırı su basarken, ekipler çalışma başlattı.
İdlib ile Afrin kenti kırsalında dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sürüyor. Kar yağışı özellikle bombardımandan kaçanların yerleştiği çadır kamplarını etkiledi. Çok sayıda çadırı su basarken, bölgede görev yapan sivil savunma ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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