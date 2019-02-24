İdo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi
1 saat önce
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İstanbul
Deniz Otobüslerinin (İDO
) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 12.30 Bursa-Yenikapı- Kadıköy
, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:28 Kaynak: AA
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