OLUMSUZ hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle;BUDO-07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) -09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) -10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) İDO-07: 00 Esenköy-Bostancı-07: 00 Yenikapı-Bandırma-07: 45 Bandırma-Bostancı-08: 30 Bostancı-Avşa-12: 00 Bostancı-Bandırma-16: 00 Avşa-Bostancı-19: 00 Bandırma-Yenikapı
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri - Son Dakika