İdrar Kaçırma ve Cinsel Fonksiyon Kaybı Önlenebiliyor!

ROBOTİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ

Geçmişte açık olarak uygulanan radikal prostatektomi ameliyatı, günümüzde "da Vinci cerrahi robotu" ile yapılıyor. Bu yöntemde karın boşluğuna 3 boyutlu büyütülmüş görüntü sağlayan bir kamera konuluyor ve robotun uçları her yöne hareket edebilen aletleriyle bu ameliyatı daha hassas ve az kanamayla gerçekleştiriyor. Prostat, meni keseleri ve lenf dokularının çıkartıldığı radikal prostatektomi ameliyatı robotla yapıldığında idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı riski çok düşüyor.

FOKAL TEDAVİ

Prostat kanseri tedavisindeki en son yeniliklerden biri, fokal tedavi, yani sadece hastalıklı bölgenin tedavi edilmesi. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural çok erken tespit edilen prostat kanserinde uygulanabilen fokal tedavinin cerrahiye gereksinim olmadan hastalığın ortadan kaldırılmasını sağladığına işaret ederek sözlerine şöyle ediyor: "Fokal tedavide en çok kullanılan yöntem olan 'Yüksek Şiddette Odaklanmış Ultrason' (HIFU) tedavisinde kanser hücreleri ısıtılarak imha ediliyor. Önce hastadan MR görüntüsü alınıyor, ardından kanserli bölge işaretleniyor veya akıllı biyopsi tekniğiyle yeri tam olarak tespit ediliyor. Sonrasında kanserli bölgeye yüksek yoğunlukta ultrason dalgaları verilerek kanser hücreleri yok ediliyor. Erken prostat kanserinin tedavisinde, tümör gelişen prostat dokusunun cerrahi yöntemle tümüyle çıkarılması, günümüzde standart yöntem olarak uygulanıyor. Ancak prostat dokusu tamamen çıkarıldığında, ender görülse de idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı gibi yan etkiler oluşabiliyor. Fokal yönteminde ise bu riskler neredeyse hiç görülmüyor"

MR LİNAC

Radyoterapi, yani ışın tedavisi de daha çok saldırgan olmayan tümörlerde uygulanıyor. IMRT (Intensity modulated radiotherapy) denilen yöntemde prostat odaklanarak ışın verildiği için çevre dokular korunabiliyor. Son gelişen teknoloji olan "MR Linac" yönteminde ise odaklanma çok daha hassas olarak yapılıyor. Tedavi sırasında, o anda MR kullanıldığı için radyasyon ışınları daima hedefe ulaşıyor ve bağırsak hareketlenip prostatı gölgelediğinde cihaz kendi kendine duruyor ve daha sonra tekrar tedaviye başlıyor. Böylece tedavi daha kısa sürede ve çok güvenli şekilde yapılmış oluyor.