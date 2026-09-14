İfade sonrası Kurtlar Vadisi'nin eski defterleri açılıyor: Aylarca tehdit aldık - Son Dakika
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İfade sonrası Kurtlar Vadisi'nin eski defterleri açılıyor: Aylarca tehdit aldık

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MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen ve Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeye çağrılmasıyla derinleşen soruşturma kapsamında yeni açıklamalar geldi. Dönemin RTÜK Başkanı Zahid Akman, Kurtlar Vadisi Terör dizisinin dizinin yayından kaldırılma sürecinde aylarca tehdit aldıklarını ve emniyet koruması altına alındıklarını bildirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Yargı makamlarınca yürütülen dosya kapsamında, dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

ZAHİD AKMAN: YAYINDAN KALDIRDIK, AYLARCA TEHDİT ALDIK

Soruşturmadaki gelişmelerin ardından Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, dönemin RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın konuya ilişkin mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Kurtlar Vadisi Terör dizisinin yayınlanmasının toplumsal hassasiyetler nedeniyle engellendiğini belirten Akman, karar sürecini ve sonrasında yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Kurtlar Vadisi Terör dizisinin tanıtımları başlayınca, büyük bir tahrik yaratabileceği gerekçesiyle Türkiye'nin sosyal barışını korumak adına, yayınlanırsa çok ağır cezalar vereceğimizi oy birliğiyle belirttik. Kanal, bu kararlı tutumumuz üzerine, çekilmiş 7-8 bölüm olmasına rağmen diziyi kaldırdı. Bu süreçte aylarca tehdit aldık ve Emniyet bize koruma sağladı."

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Millî İstihbarat Teşkilatı, Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi, Zahid Akman, Güncel, Gündem, Terör, Son Dakika

Son Dakika Gündem İfade sonrası Kurtlar Vadisi'nin eski defterleri açılıyor: Aylarca tehdit aldık - Son Dakika

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