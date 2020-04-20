İGA 3'NCÜ PİST İÇİN BAŞVURUYU YAPTI - Son Dakika
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İGA 3'NCÜ PİST İÇİN BAŞVURUYU YAPTI

6 saat önce

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda üçüncü pist çalışmaları hızla devam ediyor.

İGA 3'NCÜ PİST İÇİN BAŞVURUYU YAPTI, System.String[]

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda üçüncü pist çalışmaları hızla devam ediyor. Havalimanı işletmecisi İGA, 3'ncü pistin 18 Haziran'da uçuşa hazır olacağına dair başvuruyu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) resmi olarak yaptığını duyurdu.

18 Haziran'da uçuşa hazır hale gelecek 3'ncü pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı olacak. İstanbul Havalimanı Terminali'nin doğusunda yer alan 3. pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak. Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inmiş olacak. Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci "End-Around Taksi Yolu" da yeni pist ile birlikte hizmete girecek. Böylelikle aynı anda iniş kalkış yapılan İstanbul Havaliman'ında, uçakların yerdeki hareketlerinde kısıtlama olmayacak.  Diğer 2 bağımsız pist gibi CAT III (kategori 3) olarak hizmet verecek üçüncü pist faaliyete geçtiğinde İstanbul Havalimanı, 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120'ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800'den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek.

TAKSİ SÜRELERİNDE AZALMA OLACAK

Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Havalimanı İşlemecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Havacılık sektörü açısından zorlu bir yıl geçiriyoruz ancak İstanbul Havalimanı'ndaki yolculuk deneyimini en üst noktaya taşımak için zorunlu olan bu arayı fırsat olarak görüyoruz. Geçtiğimiz birkaç ay yaşadığımız durağanlığı çabuk atlatacağımızı öngörüyoruz. Burada yeni pistimiz de bizi destekleyecektir. 3. pistimizin 18 Haziran 2020 tarihinde uçuşa hazır olacağına dair başvurumuzu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne yaptık. İnşaatın tüm süreçlerinde olduğu gibi bu fazı da zamanında tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Operasyon süresince eleştirildiğimiz iç hat taksi sürelerinde çok ciddi azalmalar olacak. Böylece tüm yolcularımız, İstanbul Havalimanı'nda kusursuz bir müşteri deneyimi yaşayacak. Konfor ve zaman tasarrufuyla hizmet kalitesi iddiamızı da zirveye taşıyacağız. Özellikle altını bir kez daha çizmek isterim ki; İstanbul Havalimanı Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı ve ülkemizin en önemli ekonomik varlığıdır. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç  olacaktır" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kadri Samsunlu'nun açıklamaları

-pist çalışmalarından görüntüler

-Detay görüntüler


İstanbul, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:13 Kaynak: DHA

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