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İGA, komşu mahallelerde yaşayan kadınlara dokuma eğitimi vererek meslek sahibi yaptı - Son Dakika

İGA, komşu mahallelerde yaşayan kadınlara dokuma eğitimi vererek meslek sahibi yaptı

02.09.2021 11:37
İGA, komşu mahallelerde yaşayan kadınlara dokuma eğitimi vererek meslek sahibi yaptı, System.String[]

İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda havalimanına komşu mahallelerde yaşayan 10 kadına Nişantaşı Üniversitesi'nde dokuma eğitimi verdirterek üretici olarak meslek sahibi olmalarını sağladı.

İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda havalimanına komşu mahallelerde yaşayan 10 kadına Nişantaşı Üniversitesi'nde dokuma eğitimi verdirterek üretici olarak meslek sahibi olmalarını sağladı.

Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, havalimanına komşu Tayakadın, Akpınar ve Durusu Mahallesi'nden ikamet eden 10 kadına Nişantaşı Üniversitesi'nde dokuma eğitimi aldırdı. İGA bu hizmeti sayesinde kadınlar mesleki anlamda bilgilenmeleri sağlanarak, eğitimci ve üretici olarak geçim kaynağı elde edecek. Dokuma eğitimi alan 10 kadına iki adet dokuma tezgahını da tedarik eden havalimanı işletmecisi, kadınların ürettiği dokumanın ham maddesi olan ipliklerle, İGA Güvenlik personelinin 10 bin 168 parça kıyafetinin geri dönüşüme kazandırılması sağlandı.  Sanatçı Fırat Neziroğlu'nun liderliğinde süren tasarım çalışmaları sonucunda geri dönüşümden elde edilen iplikler kadınların dokumaları sonrasında kumaş haline getirerek bez çanta, kılıf elde edilecek.

KENDİ PARAMIZI KENDİMİZ KAZANACAĞIZ

Proje sayesinde meslek sahibi Durusu Mahallesi'nde yaşayan Dilek Eriş, "Kurslarımızın geri dönüşümü olsun, kendi ayaklarımız üzerinde durabilelim. Ailemize, çevremize bir desteğimiz olsun. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Makineler alındı, inşallah çok güzel işler başaracağız" dedi.  Hava Ağan, "Kendi paramızı kendimiz kazanacağız. Kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğiz" diye konuştu.

SEVGİ VE MUTLULUKLA DOKUNAN KUMAŞLAR OLACAK

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Sanatçı Fırat Neziroğlu, "Tezgah var, eğitim var ama ne dokunacak. İGA'da görevli 6 bin personelin her yıl kıyafetlerini değiştirildiğini öğrendik. Dolayısıyla bu kıyafetler geri dönüştürüldü ve iplik haline getirildi. Şimdi o iplikler köylere geldi ve bu tezgahlara gerilen ve bu tezgahlarda dokunan kumaşların geri dönüşümü bu ipliklerle sağlanıyor. Bizim yaptığımız tasarımlar hem eğitim sürecinde hem de uygulama sürecinde dünyaya saygılı çok üretmeyen sevgi ve mutlulukla dokunan kumaşlar olacak" diye konuştu.


İGA, komşu mahallelerde yaşayan kadınlara dokuma eğitimi vererek meslek sahibi yaptı
İGA, komşu mahallelerde yaşayan kadınlara dokuma eğitimi vererek meslek sahibi yaptı
İGA, komşu mahallelerde yaşayan kadınlara dokuma eğitimi vererek meslek sahibi yaptı
İGA, komşu mahallelerde yaşayan kadınlara dokuma eğitimi vererek meslek sahibi yaptı
İGA, komşu mahallelerde yaşayan kadınlara dokuma eğitimi vererek meslek sahibi yaptı
İGA, komşu mahallelerde yaşayan kadınlara dokuma eğitimi vererek meslek sahibi yaptı
İGA, komşu mahallelerde yaşayan kadınlara dokuma eğitimi vererek meslek sahibi yaptı
İGA, komşu mahallelerde yaşayan kadınlara dokuma eğitimi vererek meslek sahibi yaptı

Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul Havalimanı, Fırat Neziroğlu, İGA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İGA, komşu mahallelerde yaşayan kadınlara dokuma eğitimi vererek meslek sahibi yaptı - Son Dakika


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