Iğdır'a Hollanda'dan TIR dolusu engelli aracı - Son Dakika

HOLLANDA Azerbaycan Türk Kültür Derneği'nin organize ettiği ve gurbetçilerin katkı verdiği, 'Gurbetten sılaya, Hollanda'dan Iğdır'a' sloganıyla düzenlenen engelli aracı kampanyasında TIR dolusu engelli aracı, Iğdır'da dağıtıldı.

Kentteki çay bahçesinde düzenlenen törenle 80'i akülü, 10'u manüel olmak üzere 90 engelli aracı, sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Iğdır'ın Melekli Belde Belediyesi Başkanı Eray Coşar, Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın ve hayırseverlere teşekkür etti. Başkan Coşar, "Kent merkezi, ilçe ve köylerde bedensel engelli araca ihtiyacı olanları belirleyip listeyi Hollanda'ya gönderdik. Onlar da topladıkları paralarla satın aldıkları engelli araçlarını TIR'la Iğdır'a getirdiler. Bu mübarek ayda 90 engelli kardeşimiz büyük sevinç yaşadı. Amacımız engelli vatandaşlarımızın günlük yaşama aktif olarak katılımını sağlamaktır. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımızın yüzüne tebessüm kondurabildiysek ne mutlu bizlere. Bir telefonla isteğimizi kırmayan gurbetçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın da dernek olarak 'Gurbetten sılaya, Hollanda'dan Iğdır'a' sloganıyla engelli aracı teminine ilişkin kampanya başlattıklarını ve büyük ilgi gördüğünü söyledi. Aşkın, "Gurbetçi kardeşlerimiz gereken desteği verdi. Satın aldığımız 80'i akülü, 10'u manuel olan araçları TIR'a yükleyip getirdik. İyi ki de gelmişiz. Buradaki insanların yüzlerindeki o tebessüm her şeye değer" dedi.

Törende, ilk kez akülü araç kullanacaklara da kısa eğitim verildi. Araçlarını alanlar, Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği'ne ve gurbetçilere teşekkür etti.