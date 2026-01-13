Iğdır'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Iğdır'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

13.01.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul plakalı araçta yakalanan 5 düzensiz göçmen için sürücü tutuklandı, deport edilecekler.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da durdurulan İstanbul plakalı araçta yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 5 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde 3 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu şahsın, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Olayla bağlantılı olarak, düzensiz göçmenleri ülkeye soktuğu belirlenen araç sürücüsü F.G. gözaltına alındı. Şüpheli F.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, İstanbul, Göçmen, Iğdır, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:31:38. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.