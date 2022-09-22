Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iğdır'da tedavisi sonrası bırakılan kartal uydu vericisiyle takip ediliyor - Son Dakika

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