Iğdır'da tedavisi sonrası bırakılan kartal uydu vericisiyle takip ediliyor - Son Dakika
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Iğdır'da tedavisi sonrası bırakılan kartal uydu vericisiyle takip ediliyor

22.09.2022 10:26

Iğdır'da bitkin halde bulunup tedavi edilerek doğaya salınan Bozkır kartalı, halka ve uydu vericisi takılarak takibe alındı.

Iğdır'da bitkin halde bulunup tedavi edilerek doğaya salınan Bozkır kartalı, halka ve uydu vericisi takılarak takibe alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte bitkin halde bulunduktan sonra teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerince tedavi altına alınan bozkır kartalının tedavisi tamamlandı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) dünyada soyu hızla tükenen hayvanlar listesinde bulunan bozkır kartalı (Aquila nipalensis), KuzeyDoğa Derneği ekiplerince halkalandı.

Kanatlarının arkasına 9 gramlık uydu vericisi de takılarak takip altına alınan kartal, doğal ortamına bırakıldı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da tedavisi sonrası bırakılan kartal uydu vericisiyle takip ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da tedavisi sonrası bırakılan kartal uydu vericisiyle takip ediliyor - Son Dakika
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