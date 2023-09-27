Iğdır'da çıraklarını yerde süründürüp şınav çektiren berber gözaltına alındı - Son Dakika

Iğdır'da çıraklarını yerde süründürüp şınav çektiren berber gözaltına alındı

Son Güncelleme: 27.09.2023 19:58

Iğdır'da çıraklarını yarı çıplak yerde süründürüp şınav çektiren berber görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Iğdır'da çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründüren berber gözaltına alındı.

Iğdır'da çıraklarını yarı çıplak süründürüp şınav çektiren berber gözaltına alındı

"USTASINA SAYGISIZLIK YAPANLARI AFFETMEYECEĞİM"

Olay, Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berberlik yapan E.D, sözünü dinlemeyen çalışanlarını ceza olarak soyundurup dükkanın içinde süründürerek şınav çektirdi. Eline sopa alarak çalışanlarının başında duran E.D'nin bu anları sosyal medyada paylaşıldı. E.D., "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslendi.

Iğdır'da çıraklarını yarı çıplak süründürüp şınav çektiren berber gözaltına alındı

"SÜRÜN KARDEŞİM"

Şahsın çıraklarına şınav çektirdiği ve süründürdüğü anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Berberin sürünmek istemeyen çırağına da "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" dediği görüntülerde yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

Iğdır'da çıraklarını yarı çıplak süründürüp şınav çektiren berber gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girip E.D'yi gözaltına aldı. Valilikten konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, 'Berber çıraklarını şınav çektirip, süründürdü' başlıklı haber ve paylaşımlar yer almıştır. İlimizde faaliyet gösteren bir kuaförde çekildiği anlaşılan görüntülerle ilgili olarak E.D. isimli şüpheli şahıs Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Görüntülerde yer alan mağdurlar 15 yaşındaki S.U, 13 yaşındaki A.T. ve 18 yaşındaki E.P. Çocuk Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiş olup, olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Iğdır'da çıraklarını yarı çıplak süründürüp şınav çektiren berber gözaltına alındı

"ŞAKA YAPTIK"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çıraklarına şaka yaptığını ifade eden E.D., "Arkadaşlara şaka yaptık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz. Görüntüleri çeken müşterimiz de şaka olsun diye yapmış. Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmedim, üzgünüm" demişti.

Iğdır'da çıraklarını yarı çıplak süründürüp şınav çektiren berber gözaltına alındı
Berber, yarı çıplak şınav çektirdiği çıraklarını yerlerde süründürdü
Kaynak: AA

Bağlar, Iğdır, Akif, Suç, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da çıraklarını yerde süründürüp şınav çektiren berber gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
20:40 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta takımın yıldızı da sakatlandı
20:29 Ne olduysa 17 dakikada oldu! Beşiktaş, Adana'da resmen kabusu yaşadı
19:47 TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bakımını yapan firmanın sözleşmesini feshediyor
19:38 Samsun'da Azerbaycanlı kadının şüpheli ölümü! Polis memuru tutuklandı
18:55 Canlı anlatım! Goller peş peşe geliyor
18:53 Napoli'de kriz devam ediyor! Yıldız futbolcu takıma küstü
18:25 CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Örsan Öymen'den tepki çekecek vaat: İmam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz
18:25 Iğdır'da çıraklarını yerde süründürüp şınav çektiren berber gözaltına alındı
18:15 Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını ilk kez açık açık eleştirdi: Son derece yanlıştı
18:04 Mücadele sonunda tamamlandı! Olaylı derbinin kazananı Feyenoord
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 21:17:10. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da çıraklarını yerde süründürüp şınav çektiren berber gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement