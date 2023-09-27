Iğdır'da çıraklarını yerde süründürüp şınav çektiren berber gözaltına alındı

Iğdır'da çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründüren berber gözaltına alındı.

"USTASINA SAYGISIZLIK YAPANLARI AFFETMEYECEĞİM"

Olay, Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berberlik yapan E.D, sözünü dinlemeyen çalışanlarını ceza olarak soyundurup dükkanın içinde süründürerek şınav çektirdi. Eline sopa alarak çalışanlarının başında duran E.D'nin bu anları sosyal medyada paylaşıldı. E.D., "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslendi.

"SÜRÜN KARDEŞİM"

Şahsın çıraklarına şınav çektirdiği ve süründürdüğü anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Berberin sürünmek istemeyen çırağına da "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" dediği görüntülerde yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girip E.D'yi gözaltına aldı. Valilikten konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, 'Berber çıraklarını şınav çektirip, süründürdü' başlıklı haber ve paylaşımlar yer almıştır. İlimizde faaliyet gösteren bir kuaförde çekildiği anlaşılan görüntülerle ilgili olarak E.D. isimli şüpheli şahıs Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Görüntülerde yer alan mağdurlar 15 yaşındaki S.U, 13 yaşındaki A.T. ve 18 yaşındaki E.P. Çocuk Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiş olup, olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"ŞAKA YAPTIK"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çıraklarına şaka yaptığını ifade eden E.D., "Arkadaşlara şaka yaptık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz. Görüntüleri çeken müşterimiz de şaka olsun diye yapmış. Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmedim, üzgünüm" demişti.