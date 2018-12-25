Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Gözaltına Alınan 9 Şüpheliden Hdp'li 3 Eski Yönetici Tutuklandı

Iğdır'da Gözaltına Alınan 9 Şüpheliden Hdp'li 3 Eski Yönetici Tutuklandı

1 saat önce

Iğdır'da 2015'te terör örgütü PKK'ya yönelik Ağrı Dağı'nda yürütülen operasyonları engellemek amacıyla eylem yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlıdan HDP'li 3 eski yönetici tutuklandı.

Iğdır'da Gözaltına Alınan 9 Şüpheliden Hdp'li 3 Eski Yönetici Tutuklandı, System.String[]
Iğdır'da 2015'te terör örgütü PKK'ya yönelik Ağrı Dağı'nda yürütülen operasyonları engellemek amacıyla eylem yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 zanlıdan HDP'li 3 eski yönetici tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Aralık sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, eski Iğdır HDP Milletvekili Kıznaz Türkeli, eski Iğdır Belediyesi Eşbaşkanları Şaziye Önder ve Zübeyde Kaynar, eski İl Genel Meclisi Başkanı Abdulkadir Özsular, eski HDP Merkez İlçe Başkanı Vedat Yılmaz, eski HDP İl Eşbaşkanları Oya Malgaz ve Cesim Katar, eski Tuzluca Belediyesi Başkanı Mehmet Gültekin ile HDP'li Adem Kartal gözaltına alındı.

'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' ile Ağustos 2015'te Ağrı Dağı'nda canlı kalkan çadırı kurmak suçlamalarıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski HDP İl Eşbaşkanı Cesim Katar, eski HDP Merkez İlçe Başkanı Vedat Yılmaz ve HDP'li Adem Kartal tutuklandı.

Diğer şüpheliler, yurt dışı yasağı konularak ve adli kontrol getirilerek serbest bırakılırken soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen eski Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli aranıyor. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:18 Kaynak: İHA

PKK, Iğdır, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Reina Saldırganının Ev Arkadaşı, Yılbaşında Eylem Yapma Hazırlığındayken Yakalandı HDP, İstanbul'daki Seçmenine "CHP'nin Adayı İmamoğlu'na Oy Verecek misiniz?" Diye Soracak

Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:51:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Gözaltına Alınan 9 Şüpheliden Hdp'li 3 Eski Yönetici Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]