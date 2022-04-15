Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı

15.04.2022 00:58

Edinilen son dakika gelişmesine göre Iğdır'da üç gün önce kırsal arazide iki kişinin silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin cinayet zanlısı baba tutuklandı.

Iğdır'da üç gün önce kırsal arazide iki kişinin silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin cinayet zanlısı baba tutuklandı.

Halfeli beldesi kırsalında 12 Nisan'da tarlada ölü bulunan Kemal Araslı (34) ile arkadaşı Yaşar Karadağ (33) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Araslı'nın babası Mehmet (64) ve kardeşi İbrahim Araslı (27) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim Araslı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Araslı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan baba Araslı'nın jandarmadaki ifadesinde, tarlada gördüğü iki kişiyi korkutmak amacıyla ateş açtığını ve bunların oğlu ile arkadaşı olduğunu bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.

Ayrıca cinayette kullanılan kalaşnikof silah, baba Araslı'nın gösterdiği yerde ele geçirildi.

Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı
Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı
Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı
Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı
Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı
Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı
Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı
Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Eniştesini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı Son dakika haberi: Eniştesini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı Son dakika: İki kişi arasında alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü Son dakika: İki kişi arasında alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:43 UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
00:42 Temel Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir" sözlerini açıkladı
00:18 UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
00:16 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın istifası sonrası şantaj iddiası
00:08 Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Eintracht Frankfurt'a yenildi
23:58 Rusya: Moskova kruvazörü fırtınalı deniz koşullarında battı
23:34 Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanacak! İşte o kanal
23:01 Süleyman Soylu'dan Semra Güzel tepkisi geldi: Böyle bir kişiyi, TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir?
22:51 Galatasaray'da seçimi kazanması durumunda Metin Öztürk, görüşeceği hocayı açıkladı!
22:08 Atalanta perişan oldu, Merih Demiral maçın sonunu getiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 01:33:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement