Iğdır'da kalaşnikof tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente bağlı Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir evde yaptıkları aramada bir adet kalaşnikof tüfek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışma neticesinde, Karakoyunlu ilçesi Taşburun köyünde bir şahsın evinde yapılan aramada 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 163 adet 7,62 mm fişek, 3 adet şarjör ve 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - IĞDIR