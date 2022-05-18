Iğdır'da park halindeki araçlardan akü çalan kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da park halindeki araçlardan akü çalan kişi yakalandı

18.05.2022 14:49
Iğdır'da park halindeki araçlardan akü çalan kişi yakalandı

Iğdır'da park halindeki araçlardan akü çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da park halindeki araçlardan akü çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Özgür ve Emek mahallesindeki 2 arabadan akü çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, akülerin S.Ö. (29) isimli kişi tarafından çalındığı ve bir iş yerine satıldığı belirlendi.

Aküleri çaldığı iddiasıyla yakalanan S.Ö. gözaltına alındı.

Söz konusu iş yerinden alınan aküler sahiplerine teslim edilirken bu iş yeri hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kayseri polisinden milyonluk denetim Kayseri polisinden milyonluk denetim İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da park halindeki araçlardan akü çalan kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:07:48. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır'da park halindeki araçlardan akü çalan kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement