Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında Iğdır Merkez Emek mahallesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda tespit ve takibi yapılan şahıslarla birlikte 2 adet "tarihi eser nitelikli heykel" ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - IĞDIR