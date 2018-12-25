Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Zırhlı Askeri Aracın Devrilmesi

Iğdır'da Zırhlı Askeri Aracın Devrilmesi

39 dakika önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde "kobra-2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki ailesine taziye ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde "kobra-2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki ailesine taziye ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Şehit askerin Osmangazi Mahallesi Yağmur Sokak'taki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Darıca Kaymakam Vekili ve Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Aslen Kayserili olan şehit Yakup Gitmez'in 3 kardeşinin olduğu ve babasının 2 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu

Kazada Şehit Olan Polisin Cenaze Töreninde, Nişanlısı Yüzüğünü Gösterip Gözyaşlarına Boğuldu Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:16:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iğdır'da Zırhlı Askeri Aracın Devrilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]