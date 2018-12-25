Iğdır'da Zırhlı Askeri Aracın Devrilmesi
39 dakika önce
Iğdır'ın Aralık ilçesinde "kobra-2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki ailesine taziye ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
Iğdır
'ın Aralık
ilçesinde "kobra-2" tipi zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in (26) Kocaeli
'nin Darıca
ilçesindeki ailesine taziye ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
Şehit askerin Osmangazi
Mahallesi Yağmur Sokak'taki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Darıca Kaymakam Vekili ve Çayırova
Kaymakamı Hasan Gözen
, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak
ile vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.
Aslen Kayserili olan şehit Yakup Gitmez'in 3 kardeşinin olduğu ve babasının 2 yıl önce vefat ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:37 Kaynak: AA
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