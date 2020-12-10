Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Alma, yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde ise Muhammet Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafı için oy kullandı.

Alma, fotoğrafların hayatın yansıması olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İnsan olarak tarihte yaşananları unutuyoruz, bu nedenle fotoğraflar tarihi anımsamak adına önem arz ediyor. Bu tür faaliyetlerin devamı çok önemli. Biz elimizden geldiği kadar üniversite olarak değişik fotoğraflar çekip aktüel hale getiriyoruz. Günlük hayatta birçok şey görüyorsun, kalıcı olması adına bu tür yarışmaların önemi ortaya çıkıyor."