İğneada sahili temizleniyor - Son Dakika

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, sahil şeridi temizleniyor.

İğneada Belediyesi ekipleri, sezonda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Kenarlık mevkisi ile Erikli Gölü mevkisine kadar kısımda, detaylı temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Tahir Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'e kıyısı olan en uzun sahil şeridine sahip bölgede her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.

Beldeyi tatilcilere hazırladıklarını ifade eden Işık, yeni sezonda turistleri beklediklerini belirtti.

Yeni tatilcilerin rahat ve huzurlu ortamda tatillerini geçirebilmeleri için her iki sahil şeridinde temizlik çalışması yapıldığını aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Temizleme makinesi ile çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Plajlarda şezlong ve şemsiye kiralayan işletmeler can kurtaran bulundurmaları can güvenliği için gerekli hazırlıkları yapmaları ve bu alanların temiz tutulması hususunda sorumlulardır. Vatandaşlarımızın çevre temizliği için duyarlı davranmaları büyük önem taşımaktadır. Çevreye çöp atmayalım, atanları uyaralım."