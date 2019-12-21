Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split... - Son Dakika
Son Dakika Spor Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split... - Son Dakika Spor

Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Igor Tudor, Hajduk Split'in başına geçmeye hazırlanıyor.

Igor Tudor geri dönüyor! Hajduk Split..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Igor Tudor, Hajduk Split'in başına geçmeye hazırlanıyor.


İtalyan basını, ülkesine dönmeye sıcak bakan 41 yaşındaki teknik adamın Hajduk Split ile anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.


Hırvatistan 1. Ligi'nde 19 haftada 35 puan toplayabilen Hajduk Split, 47 puanla liderlik koltuğunda oturan Dinamo Zagreb'in 12 puan arkasında ikinci basamakta yer alıyor.


Hajduk Split, 19 Aralık tarihinde bir başkan Hırvat çalıştırıcı Damir Buric ile yollarını ayırmıştı.



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İtalya Serie A, Hajduk Split, Igor Tudor, Udinese, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:55 
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