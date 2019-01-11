Son Dakika Haberleri: İguanalar 184 Yıl Sonra Tekrar Santiago Adası'nda

İguanalar 184 Yıl Sonra Tekrar Santiago Adası'nda

2 saat önce

Galapagos Takımadaları'nın Santiago Adası'nda en son 184 yıl önce evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin tarafından görüldükten sonra soyları tükenen iguanalar tekrar doğaya salındı.

İguanalar 184 Yıl Sonra Tekrar Santiago Adası'nda, System.String[]
Galapagos Takımadaları'nın Santiago Adası'nda en son 184 yıl önce evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin tarafından görüldükten sonra soyları tükenen iguanalar tekrar doğaya salındı.

Bir zamanlar dev kara iguanalarıyla dolu olan Santiago Adası'nda iguanaların soyu yaban domuzu gibi yırtıcı türler nedeniyle tükenmişti. En son 1835 yılında evrim teorisini ortaya atan Charles Darwin tarafından görülen iguanalar, tekrar Santiago Adası'na salındı. Galapagos Ulusal Park yetkilileri, bin 436 kara iguanasını Kuzey Seymour Adası'ndan Santiago Adası'na taşıdı. Yetkililer, iguanaların yeni evlerine nasıl uyum sağlayacağını izleyecek. - SANTİAGO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

Charles Darwin, Güncel
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