İHA Tartışması: Güney Kore Soruşturma Başlattı

16.01.2026 16:27
Güney Kore, Kuzey Kore'nin İHA ihlali iddialarını araştırmak üzere soruşturmaya başladı.

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı (NPA), Kuzey Kore'nin Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamasının ardından konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre NPA'dan, Kuzey Kore'nin Güney Kore'den geldiğini öne sürdüğü İHA'lara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Olayla bağlantılı olarak bir sivil şüpheliyi ifadeye çağırdık ve soruşturmayı sürdürüyoruz." ifadesine yer verilirken, şüphelinin kimliğine ya da soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İki ülke arasında İHA tartışması

Kuzey Kore, Güney Kore'yi kendilerine "en düşmanca tavır sergileyen düşman" olarak nitelendirerek, Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ise Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu insansız hava araçlarının Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş, söz konusu İHA'ların bir kişi veya grup tarafından kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkati çekmişti.

Lee, iddiaların doğrulanması halinde bu tür eylemlerin, Kore Yarımadası'ndaki barışı ve ulusal güvenliği tehdit eden "ağır bir suç" olacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

