İHA Temsilcisi Taş, yılın gazetecisi seçildi - Son Dakika
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İHA Temsilcisi Taş, yılın gazetecisi seçildi

6 saat önce

İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş, yılın gazetecisi seçildi.

İHA Temsilcisi Taş, yılın gazetecisi seçildi, System.String[]

İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş, yılın gazetecisi seçildi.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle polis evinde düzenlediği kahvaltıda, ulusal ve yerelde çalışan gazetecilerle bir araya geldi. Kahvaltıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve ildeki ulusal ve yerel basında çalışan gazeteciler katıldı. Burada gazetecilerle bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, 2020 yılının daha iyi bir yıl olacağını ifade ederek, gazetecilerin gününü kutladı. İlde yapılan ve yapılacak yeni hizmetlere de değinen Vali Akbıyık, işsizliğin her geçen gün arttığı Hakkari'de tekstil ve halı fabrikası kurulacağını ve burada bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacağı müjdesini verdi.


Hakkari'yi daha iyi günler beklediğini söyleyen Vali Akbıyık, belediyenin hizmet ağı çalışmalarına da değinerek; katı atık tesisi, kentin içme suyu sorununu çözecek proje, yıllardır halkın çıkamadığı Mir Kalesi'nin halka açılması, kentte 40 kilometrelik asfalt çalışması, karayolları bahçesinde yapılacak olan millet bahçesi projesi hakkında detaylı bilgiler verdi.


Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari'de ulusal ve yerel basında çalışan basın mensuplarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini ve ilin tanıtımı için ellerinde geleni yaptıklarını ifade eden Vali Akbıyık, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş ile www.hakkarihabertv.com internet sitesinin yazarı Hakan Taş'ın yılın gazetecisi seçildiğini belirterek, kendilerine değişik hediyeler verdi.


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da gazetecilere değişik hediyeler vererek günlerini kutladılar.


Gazeteci Hakan Taş ise, Vali Akbıyık ve beraberindekilere kravat hediye ederek, böyle bir günde kendilerini en iyi şekilde ağırladıkları için Vali Akbıyık ve beraberindekilere teşekkür etti. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı, Jandarma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
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