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İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı

12.11.2021 09:59

Denizli'de oğlu ile mantar toplamaya gittikten sonra kaybolduğu dağda 100 saat sonra bulunan yaşlı kadının öldüğünden şüphe ediliyordu. Olay yerine çağrılan gazeteciler, kadının ölüm haberini yapacaklarını düşünürken kadının aniden hareketlenmesiyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Denizli'de "Ölü var" ihbarına giden gazeteciler, meslek hayatlarında güzel bir anı olarak kalacak olayla karşılaştı. Oğluyla birlikte mantar toplamaya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınmayan kadını öldü sanan gazeteciler, kadının hareket etmesiyle birlikte hem sevindi hem de şaşırdı.

MANTAR TOPLAMAYA ÇIKTILAR

Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Emine Aksoy'dan, 7 Kasım Pazar günü sabah saat 11.00 sıralarında oğlu Osman Aksoy ile birlikte mantar toplamak amacıyla evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaybolduğu Ercek Dağı'nın 4,5 gün boyunca didik didik aranmasına rağmen bulunamayan ve artık ümitlerin tükendiği Emine Aksoy, arama kurtarma çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden İHA Denizli muhabiri Hüseyin Yılmaz ve TRT muhabiri Murat Demirbilek tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

'Ölü var' ihbarına giden gazeteciler, yerde yatan kadın hareketlenince şaşkınlıktan bakakaldı

KOLU KIRILDI, VÜCUDUNDA ZEDELENMELER VAR

Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini düşünerek ölüm haberinin anonsunu çekmeye başlayan gazeteciler, yaklaştıkları kadının bir anda doğrulmasıyla büyük bir şok yaşadı. Korku ve sevinci bir anda yaşayan gazeteciler, ot yiyerek yaşama tutunan yaşlı kadınına ilk müdahaleyi yaptı. Günler sonra birilerinin kendine ulaşmasından dolayı duygusal anlar yaşayan yaşlı kadın, çektiği acı ve yorgunluğuna rağmen güçlükle de olsa başından geçenleri anlatmaya gayret etti. Aksoy'a su ve yiyecek ikram eden gazeteciler, ekiplere de haber vererek düşme sonucu kolu kırılan ve yüzünde zedelenmeler oluşan yaşlı kadının hastaneye sevkini sağladı.

'Ölü var' ihbarına giden gazeteciler, yerde yatan kadın hareketlenince şaşkınlıktan bakakaldı

ANNESİ BULUNUNCA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Umutların tükendiği anda annelerinden gelen müjdeli haberle dağa koşan Mehmet Ali ve Osman Aksoy, yaşadıkları mutluluk karşısında gözyaşlarına hakim olmadı. Annesini birlikte çıktıkları dağda kaybeden Osman Aksoy, sevincini annesini bulan gazetecilere sarılarak yaşadı. "Güzel anam biz öldük öldük dirildik. Neden beni bırakıp gittin" diye gözyaşı döken Osman Aksoy, "Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Allah'ım bize yardım etti, size de etsin inşallah. Mutlu olun inşallah. Ölünceye kadar irtibatı kesmeyelim" diyerek yaşadığı sevindi ifade etti.

'Ölü var' ihbarına giden gazeteciler, yerde yatan kadın hareketlenince şaşkınlıktan bakakaldı

"BİRİSİ ÖLDÜRDÜ DİYE ŞÜPHELENDİK"

4,5 gün devam eden ve onlarca kişinin katıldığı armalara rağmen annesi bulunamayınca cinayetten şüphe ettiklerini kaydeden Mehmet Ali Aksoy da, "Mutluyuz, çok mutluyuz. Devletimizden, milletimizden, herkesten Allah razı olsun. Annemizi bulmak size nasip oldu. Biz artık ölüsünü arıyorduk. Artık sağ diye umut etmiyorduk. Birisi öldürdü, aldı atıp gitti bir yere diye düşünüyordum" diye konuştu.

"HAREKET EDİNCE KORKU YAŞADIK"

Yaptığı bu haberi ömrü boyunca unutamayacağını ifade eden İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz ise, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Emine teyzeyi sağ salim bulduğumuz için çok mutluyum. Köyde herkes ölmüş olabileceğini konuluyordu. Ormanlık alanda aşağıya doğru inerken, teyzeyi hareketsiz bir şekilde gördük. Ölü olduğunu düşünerek, işimiz gereği çekim yapmaya başladık. Yanına yaklaştığımız anda teyze 'Allah' diyerek doğrulunca biz de şaşırıp korktuk. Daha sonra sevinçten teyzeye sarıldık. Su ve yiyecek ikram ettik. Ekiplere haber verdik ve onlar gelinceye kadar yanından ayrılmadık. Onu sağ olarak bulduğumuz için çok mutluyum"

İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı

Osman Aksoy, Denizli, Mantar, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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