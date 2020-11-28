İHH Bursa Şubesi'nden "Kardeşlik Üşümesin" yardım kampanyası - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere "Kardeşlik Üşümesin" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.

İHH Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de yoksulluk, savaş, hastalık ve afetlerden dolayı zorlu kış şartları altında yaşam mücadelesi veren Suriyelilere yönelik yardım kampanyası başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Bursa Şubesi Başkanı Hüseyin Kaptan, 10 yıldır devam eden savaşta yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, yüzbinlerce kadının dul kaldığını, yüzbinlerce çocuğun ise yetim olduğunu belirtti.

Zor şartlarda milyonlarca insanın mülteci konumuna düştüğünü kaydeden Kaptan, "Mülteciler, evsizler, kimsesizler ve muhtaçlar için zor günler başlıyor. Yüz binlerce kişinin sığındığı Suriye mülteci kamplarında çetin kış şartlarında birçok sıkıntı baş gösteriyor. Kamplarda çocukların bota ve monta, çadırlardaki insanların battaniye ve sobaya, ekmek fırınlarının una, hastaların ilaca ihtiyacı var. Suriye'de zor durumda kalan milyonlarca insan onlara uzanacak sıcak bir eli bekliyor. Uzattığınız sıcak ellerinizle çetin kış günlerinde hanelerini ve gönüllerini ısıtabilirsiniz." ifadesini kullandı.

"Kardeşlik Üşümesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanacak battaniye, bot, mont, un ve yakacaktan oluşan yardımları taşıyan tırlar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Bursa'dan Suriye'deki kamplara hareket edecek.