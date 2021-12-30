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İHH'den Gazze'de evlerini kaybedenlere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika

İHH'den Gazze'de evlerini kaybedenlere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım

30.12.2021 19:17
İHH'den Gazze'de evlerini kaybedenlere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son İsrail saldırısı sırasında evleri yıkılanlar ile yoksul ailelere nakdi yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son İsrail saldırısı sırasında evleri yıkılanlar ile yoksul ailelere nakdi yardımda bulundu.

İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında evleri yıkılan 250 aileye iki aylık kira yardımı yaptıklarını aktardı.

Bu kapsamda her aileye 400 avro verildiğini ifade eden Şurefa, projenin içinde bulundukları zor durumda Gazze halkının yüklerini hafifletmek için hayata geçirildiğini belirtti.

Ayrıca ihtiyaç sahibi 250 aileye de aynı miktarda nakdi yardım yapıldığını kaydeden Şurefa, İHH'nin zor durumdaki Gazze halkı için insani yardım projelerini sürdürdüğünü dile getirdi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk toplam 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Gazze Bayındırlık ve İskan Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında yaklaşık 1650 konut tamamen yok olurken, 60 binden fazla konutta hasar meydana geldi.

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İsrail, Mayıs, Gazze, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'den Gazze'de evlerini kaybedenlere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH'den Gazze'de evlerini kaybedenlere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika
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