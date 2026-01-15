İHH Kadın Birimi, 2025'te dünyanın dört bir yanında iyilik çalışmalarını sürdürdü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadın Birimi, 2025 boyunca Türkiye'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yürüttüğü insani, sosyal ve farkındalık çalışmalarıyla yüz binlerce kişiye ulaştı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH Kadın Birimi, 2025'te birçok alanda faaliyet gerçekleştirdi ve yapılan çalışmalardan yüz binlerce kişi faydalandı.

Yıl içerisinde fuarlar, sergiler ve toplantılar düzenleyen İHH Kadın Birimi Suriye'ye ziyaretler gerçekleştirerek, bölgedeki insani durumu yerinde inceledi.

Sivil toplumda kadın emeği ve katkısının ele alındığı panel ve programlar düzenledi.

İstanbul Genç İHH, İHH Kadın ve Kudüslü Dükkan ortaklığında 29 Aralık 2024'te Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen müzayede programında hat, tezhip, ebru, çini ve resim gibi kıymetli eserler satışa sunuldu. Sanatçılar tarafından bağışlanan eserlerden elde edilen gelir, mazlum coğrafyalardaki yetim çocukların eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçları için kullanıldı.

Ankara Kızılcahamam'da, 70 ilden 430 kişinin katılımıyla İHH Kadın 4. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

10 Mayıs Anneler Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın davetiyle düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programına, farklı coğrafyalardan Türkiye'ye gelen çocuklar İHH Kadın tarafından hazırlandı.

İHH Kadın Birimi, 2025 Ekim ayı boyunca "İyilik Türkiye'de Buluşuyor" sloganıyla 67 il ve 83 ilçede 150 gönüllü buluşması düzenledi. Bu buluşmalara 11 bin 264 kişi katılım sağladı.

Bunun yanı sıra 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan soykırıma karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla Nisan ve Mayıs aylarında dört bölge teşkilatıyla birlikte yaklaşık 500 faaliyet gerçekleştirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Burkina Faso'da dokuma makinesi, Nijer'de bakkal, Togo'da süt keçisi ve Mali'de dikiş makinesi projeleri hayata geçirildi.

Dünya Kuraklık Günü kapsamında Afganistan, Gine, Nijerya, Mali, Tanzanya, Uganda, Çad ve Gana'da su kuyuları açıldı. 5 Eylül Dünya Hayırseverlik Günü'nde Türkiye genelinde 10 bin 500 kumbara dağıtımı yapıldı.

Ayrıca, 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'nda IQRA Eğitim Merkezi'nde kalan çoğu işitme engelli veya yetim 70 öğrenciye destek verildi.

10 Ekim Dünya Görme Günü kapsamında Pakistan, Somali, Nijerya ve Etiyopya'da yürütülen katarakt projesi ile 705 kişi ameliyat desteğine kavuştu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ise Türkiye'de depremden etkilenen vatandaşlara ve Lübnan'daki Filistinli mültecilere tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi.