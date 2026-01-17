İHH'nın 14 Ülkede Yaptığı Kalıcı Eserler - Son Dakika
İHH'nın 14 Ülkede Yaptığı Kalıcı Eserler

17.01.2026 11:39
İHH, 2022'de 14 ülkede 70 eser inşa etti; okullar, camiler ve sağlık merkezleri ile ihtiyaçlara cevap verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, geçen yıl 14 ülkede toplam 70 kalıcı eser inşa etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, eğitime erişimin kısıtlı olduğu coğrafyalarda okul açılışları ile cami bulunmayan bölgelerde ihtiyacı karşılamak için cami projelerini hayata geçirdi.

İHH'nin 2025 yılındaki kalıcı eser çalışmaları kapsamında, 34 cami, 2 Kur'an kursu, 12 okul, 3 sağlık merkezi, 5 kültür merkezi, birer fırın, kütüphane ile yetimhane yapıldı.

Pakistan'da selden etkilenen aileler için 10, Sri Lankalı yetim ailesi için 1 ev inşa edildi.

Geçen yıl 10 ülkede yapımına başlanan 25 cami, 5 Kur'an kursu, 2 okul, 2 sağlık merkezi, birer eğitim merkezi, kültür merkezi, meslek edindirme kursu, selden etkilenen Bangladeşliler için 10 ev, 2 sosyal ve eğitim kompleksinin çalışmalarına devam ediliyor.

Vakıf, 2025 yılı çalışmaları çerçevesinde, 2017 yılında Gazze'de inşa edilen ancak Kasım 2023'te İsrail'in saldırıları sonrası yıkılan Onbaşı Hasan Mescidi'nin yakınına sahra usulü çadır yapı sisteminde mescid yaptı. Yapıya yine "Onbaşı Hasan Mescidi" ismi verildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Kasım 2023'te yıkılan Selam Mescidi'nin yerine de 500 metrekarelik, sahra usulü çadır yapı sisteminde yeni bir mescit yaptırıldı.

Öte yandan Gazze'de, ahşap konstrüksiyonlu sahra yapı sistemiyle, toplam 288 öğrenci kapasiteli, 8 derslik ve 2 idari birimden oluşan sahra okulu kuruldu.

İHH'nin geçen yıl tamamladığı kalıcı eserler, Afganistan, Burkina Faso, Gana, Kenya, Mali, Moro, Nijer, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka, Suriye, Togo, Uganda ve Türkiye'de hizmet vermeye başladı.???????

Ayrıca sağlık hizmetlerine ulaşımın mümkün olmadığı yerlerde de vakıf tarafından kritik rol üstleniliyor.

Vakfın çalışmaları sayesinde yetimler ve afetlerden etkilenen ailelerin barınma sorunlarına çözümler sunuluyor.

Kaynak: AA

