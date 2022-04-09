Ihlara Vadisi'nin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı - Son Dakika

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ve çevresinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" edilmesi ilçede sevinçle karşılandı.

" Kapadokya'nın incisi" olarak da adlandırılan Ihlara Vadisi, dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasıyla adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti kendisine çekiyor.

Ihlara Vadisi'nin kesin korunacak alan ilan edilmesini bölge halkı sevinçle karşıladı.

"Vadimizin ekolojik olarak da korunabilmesi gerçekten çok kıymetli"

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, AA muhabirine, alınan kararla Ihlara Vadisi'nin hem coğrafi hem de ekolojik açıdan bozulmasının önüne geçildiğini söyledi.

Ayrıca alınan kararla yapılaşmanın önüne geçildiğini vurgulayan Erciyas, şöyle konuştu:

"Biz bu durumu ilçe merkezimizdeki sit alanlarından da görebiliyoruz. Gerçekten günümüze kadar güzelce korunabilmiş. Vadimizin ekolojik olarak da korunabilmesi gerçekten çok kıymetli. Kararın alınmasına ilçe halkımızla beraber çok sevindik ve memnuniyetle karşılıyoruz. Kesin korunacak hassas alanlarda özellikle ekolojik açıdan yapılacak çalışmaların önüne geçebiliyor. Yani buralarda yapılacak her çalışma bırakın yapılaşmayı herhangi bir ağaç dikiminde bile tabiat varlıkları kurullarının izini gerekiyor. Ülkemizde ekolojik açıdan çok kıymetli yerler var. Bunlardan bir tanesi de Ihlara Vadisi."

"Cumhurbaşkanımızın aldığı karar bizleri çok memnun etti"

Güzelyurt Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu ise Ihlara Vadisi'ni "Kapadokya'nın incisi" olarak da adlandırdıklarını söyledi.

Ihlara Vadisi'nin adeta açık hava müzesini andırdığını anlatan Demircioğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı karar bizleri çok memnun etti. Türkiye'de kesin korunacak hassas alan sayısı çok az. Çok özel bölgeler buralar. Alınan kararla Ihlara Vadisi bundan sonra tahrip edilmeden, doğasıyla, tarihiyle ve kültürüyle kesin olarak korunacak. Biz bunu çok istiyorduk." diye konuştu.

Ihlara Vadisi çıkışındaki Belisırma köyünde lokanta işleten Kerim Yasav da alınan kararı desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın burayı bu derecede koruma altına alması bizi oldukça sevindirdi. Vatandaşlarımızın gelişi güzel yapılaşma yapmaması gerekiyor. Ihlara Vadisi'nin doğal yapısının bozulmaması lazım. Buradaki bitki çeşitliliğinin korunması da gerekiyor. Çok önemli kilise ve mağaralarımız var. Yürüyüş alanlarının korunacak olması bizleri sevindiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

"Çok güzel ve yerinde bir karar alınmış oldu"

Ihlara beldesinde yaşayan Çetin Uzunbaba ise Ihlara Vadisi'nin çok güzel ve doğal bir yer olduğunu, hassas alan ilan edilmesinin çok doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Konuyu yakından takip ettiğini aktaran Uzunbaba, "Çok güzel ve yerinde bir karar alınmış oldu. Hatta geç bile kalınmış bir karar. Ihlara Vadisi'nin kültürel ve coğrafi yapısı koruma altına alınarak turizm açısından değerlendirmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ihlara Vadisi'nde lokanta işleten Birol Tezer de "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Alınan bu karar çok doğru ve yerindedir. Biz burada yaşayanlar olarak bu kararı destekliyoruz. Ihlara Vadisi'nde yapılaşma olursa burasının doğal ve tarihi yapısı bozulur. Buna engel olan bir kararı bizler destekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Güzelyurt ilçesi sınırlarında bulunan Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmişti.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer almıştı.