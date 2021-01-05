İhracatçılar 2020 yılını tarihi bir rekorla kapattı - Son Dakika

İhracatçılar 2020 yılını tarihi bir rekorla kapattı

05.01.2021 15:00
İhracatçılar 2020 yılını tarihi bir rekorla kapattı, System.String[]

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yılı Türkiye'de en fazla ihracat gerçekleştiren 5.

T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yılı Türkiye'de en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il olarak kapatmalarının ve rekor düzeyde bir ihracat gerçekleştirmelerinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Her zorluğa rağmen Gaziantep'in yükselişini devam ettirdiğini Gaziantep Ticaret Odasının da hayata geçireceği birçok yeni projeyle 2021 yılında bu başarıya katkı sağlayacağını belirten Yıldırım, "2020 yılında pek çok acı yaşadık. 100 yılda bir olacak büyük bir salgınla savaştık. Savaşmaya da devam ediyoruz. Hatırlamak dahi istemeyeceğimiz pek çok olayın içerisinde yüzlerimizi güldüren, bizlere moral olan yegane güzelliklerden birisi de Gaziantep'imizin ihracattaki artan başarısı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yılı en fazla ihracat gerçekleştiren 6. il olarak bitirmiştik. 2020 yılını ise bir önceki yıla oranla yüzde 6,2 artışla 7 milyar 935 milyon dolar ile kapattık ve en fazla ihracat gerçekleştiren 5. il olduk. Aralık ayı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 41,7 oranında artış gösterdi. Rekor düzeydeki ihracatımızla da net bir şekilde görülüyor ki Gaziantep her koşulda, her zorlu durumda dahi gelişmeye, üretmeye, katma değer sağlamaya devam ediyor" dedi. Kendilerini çok zorlu bir yılın beklediğini de ifade eden Başkan Yıldırım, "Bu başarıların sürdürülebilir olması ve daha iyi seviyelere gelmesi için devletimizin desteğine ihtiyacımız var. KOBİ'lerimizin, iş insanlarımızın rahatlamaya, omuzlarındaki yükün hafifletilmesine ihtiyacı var. Herkesin malumu bizler ayakta kalabilmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Çok şükür de ayaktayız. Daha kapsayıcı şekilde açıklanacak destek paketlerinin müjdesini bekliyoruz" dedi.

"Mesai saati gözetmeksizin hizmet veriyoruz"

Mesai gözetmeksisizin hizmet verdiklerini anlatan Yıldırım, "Gaziantep Ticaret Odası olarak tek bir amacımız var: Gaziantep'in kalkınmasına, refah seviyesinin yükselmesine, sosyo-kültürel seviyesinin artmasına, her anlamda gelişmesine katkı sağlamak." diyen Başkan Yıldırım, Odanın ihracatçılara mesai saati gözetmeksizin hizmet verdiğini hatırlattı. Yıldırım, "Ticari İşlemler Müdürlüğümüz, Dolaşım ve Menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi işlemlerini MEDOS sistemi üzerinden zamandan ve mekandan bağımsız olarak gerçekleştirerek ihracatçımıza hızlı bir şekilde destek veriyor, işlerini kolaylaştırıyor. Bu sistem ile 2020 yılında Odamızda geçen yıla göre yüzde 91 artış ile 36.100 adet ihracat belgesi düzenlendi. Tüm ihracatçılarımızın Odamızın gerek danışmanlık gerekse belge noktasındaki ihracat hizmetlerinden yararlanmaları için hazırız" ifadelerini kullandı.

7 proje daha hayata geçecek

Biz bütün projelerimizi, faaliyetlerimizi bu doğrultuda, üyelerimiz ve şehrimiz için yürütüyoruz. Proje bazında Türkiye'nin en başarılı kurumları arasındayız. Gaziantep'imiz için tamamı dış kaynaklı toplam 15 milyon TL'lik 7 projeyi daha hayata geçiriyoruz. İnşallah yeni projelerin de müjdesini vereceğiz. Umut ediyorum ki 2021 yılında da her ne olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışacak, değer üretmeye devam edeceğiz. Gaziantepli iş insanlarımız için ne yapılsa azdır. Verilen desteklerin, üretilen projelerin karşılığını misliyle veren hemşehrilerimiz bugünkü başarımızın baş aktörüdür. Tüm ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve emektar çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyor, elde ettikleri başarıların artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhracatçılar 2020 yılını tarihi bir rekorla kapattı

Gaziantep, İhracat, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatçılar 2020 yılını tarihi bir rekorla kapattı - Son Dakika Ekonomi


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