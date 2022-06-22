İİSTANBUL - "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi" tanıtıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) ortak çalışma yürüttüğü "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi", Feriye'de düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan'ın başkanlığında gerçekleşen ve sektör temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarla, konunun film, dizi ve tiyatrolarda işlenmesi ele alındı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Özcan, sinema ve televizyon temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Toplantıda, sektörden yönetmenler, yapımcılar, senaristlerin yanı sıra çalışanları temsil eden sendikalar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından temsilci yer aldı." dedi.

Numan Özcan, medya sektöründeki çocuk işçiliği hakkında da bilgi paylaşımı yapıldığına dikkati çekerek, "Bu sektörün çocuk işçiliği bakımından iki boyutta önemi var. Birincisi, setlerde çalışan çocuklar ve onların çalışma şartları. Diğer boyutu ise dizi ve filmlerde çocuk işçiliğinin nasıl ele alındığı konusu. Özellikle bizim arzu ettiğimiz çocuk işçiliğinin özendirici bir şekilde yer almaması, bununla ilgili kötü örnek oluşturabilecek mesajlara yer verilmemesi." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda farkındalığın artmasının önemine değinen Özcan, "Çocuk işçiliği bazen iyi anlaşılamayabiliyor. Çocukların hangi şartlarda çalışabilecekleri veya çalışmamasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme açısından sektörün yapabileceklerini bugünkü toplantıda ele almış olduk." diye konuştu.