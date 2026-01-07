İİT, İsrail'in Somaliland Tanımasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
07.01.2026 15:31
İİT, İsrail'in Somaliland'i tanımasına karşı 10 Ocak'ta olağanüstü toplantı yapma kararı aldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini tanıması nedeniyle 10 Ocak'ta dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın dün Somaliland bölgesine gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterildi.

Açıklamada, bu ziyaretin ardından İİT Dışişleri Bakanları Konseyinin acil olarak toplanma kararı aldığı ve toplantının 10 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılacağı bildirildi.

İsrail'in Somaliland'i tanımasının Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğini vurgulanan açıklamada, bu gelişmelere karşı İslam dünyasının ortak bir tutum belirlemesi ve Somali'nin egemenliğine desteğin açık şekilde ortaya konulması gerektiği ifade edildi.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.???????

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, İsrail, Güncel

15:28
