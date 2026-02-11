İİT Ulaştırma Bakanları Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İİT Ulaştırma Bakanları Toplantısı İstanbul'da

11.02.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İİT 2. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın önemli bir platform olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 2. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın, teşkilat üyesi ülkelerin ulaştırma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi için önemli bir platform olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İİT 2. Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da başlayacak.

Böylece, İİT üyesi ülkelerin ulaştırma bakanları, 40 yıl sonra İstanbul'da bir araya gelecek.

Teşkilata üye ülkeler arasında ulaştırma alanındaki işbirliği başlıklarının ele alınacağı program, yarın sona erecek. Program kapsamında çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme de gerçekleştirilecek.

Bakan Uraloğlu da program kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak ve teşkilata üye ülkelerin bakanlarıyla bir araya gelecek.

Bu kapsamda İran ve Özbekistan ile üçlü formatta bir toplantı yapacak Uraloğlu'nun, Fas, Cibuti, Moritanya, Brunei, Bosna Hersek, İran, Suudi Arabistan, Libya, Kamerun, Fildişi Sahilleri ve Sudan ulaştırma bakanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Fildişi Sahilleri ile yapılacak görüşme kapsamında da Afrika Mutabakat Zaptı'na Katılım Belgesi'nin imzalanması öngörülüyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Uraloğlu, "Toplantı, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkeler arasında ulaştırma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve mevcut projelerin değerlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İİT Ulaştırma Bakanları Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı!
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı... Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
Hülya Avşar’a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
11:06
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 12:47:28. #7.11#
SON DAKİKA: İİT Ulaştırma Bakanları Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.