İİT Ulaştırma Bakanları Toplantısı İstanbul'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 2. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın, teşkilat üyesi ülkelerin ulaştırma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi için önemli bir platform olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İİT 2. Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da başlayacak.

Böylece, İİT üyesi ülkelerin ulaştırma bakanları, 40 yıl sonra İstanbul'da bir araya gelecek.

Teşkilata üye ülkeler arasında ulaştırma alanındaki işbirliği başlıklarının ele alınacağı program, yarın sona erecek. Program kapsamında çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme de gerçekleştirilecek.

Bakan Uraloğlu da program kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak ve teşkilata üye ülkelerin bakanlarıyla bir araya gelecek.

Bu kapsamda İran ve Özbekistan ile üçlü formatta bir toplantı yapacak Uraloğlu'nun, Fas, Cibuti, Moritanya, Brunei, Bosna Hersek, İran, Suudi Arabistan, Libya, Kamerun, Fildişi Sahilleri ve Sudan ulaştırma bakanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Fildişi Sahilleri ile yapılacak görüşme kapsamında da Afrika Mutabakat Zaptı'na Katılım Belgesi'nin imzalanması öngörülüyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Uraloğlu, "Toplantı, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkeler arasında ulaştırma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve mevcut projelerin değerlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturacak." ifadesini kullandı.