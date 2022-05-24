GAZİANTEP - İKA bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yeni stratejiyi hayata geçiriyor - Son Dakika
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GAZİANTEP - İKA bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yeni stratejiyi hayata geçiriyor

24.05.2022 14:10

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan TRC1 Bölgesi, yeni dönem bölge planı hazırlıkları kapsamında "Gaziantep Bölgesel Kalkınma Çalıştayı" düzenlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan TRC1 Bölgesi, yeni dönem bölge planı hazırlıkları kapsamında "Gaziantep Bölgesel Kalkınma Çalıştayı" düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, içinde bulunduğumuz kalkınma planının bu yılın sonunda bittiğini söyledi.

2024 ve 2028 yıllarını kapsayan 5 yıllık kalkınma planını hazırlamak için bugün bir araya geldiklerini ifade eden Akyılmaz, şöyle konuştu:

"Düzenlenen çalıştayda herkesin sağlayacağı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz kalkınma ajansı olarak kurulduğumuz günden beri hayata geçirdiğimiz yaklaşık bin 100 proje ile oluşturduğumuz yaklaşık 1,5 milyar lira yatırım hacmi ile eğitimden sağlığa, sağlıktan turizme, turizmden enerjiye, enerjiden tarıma ve birçok alanda öncü yatırımların hamisi olarak bölgemize vizyon katan projeleri hayata geçirdik. Bundan sonra beş yıllık dönemde de yine gündemimizdeki konular dünyanın da gelişme ekseni olarak gördüğü yenilebilir enerji, dijital dönüşüm, imalat sanayinin dönüşümü, iklim değişikliği ve kaynak verimliliği konularında bölgemizi ikinci beş yıllık dönemde inşallah kalkınmasına katkı sağlayacak çok önemli çalışmaları, stratejik eylem planlarını, bölgesel analizleri, mali destekleri inşallah hayata geçireceğiz. "

Gaziantep'te kalkınma ajansı olarak son beş yılda birçok önemli yatırıma öncülük ettiklerini ifade eden Akyılmaz, "Bu yatırımlara bakıldığında Nizip ilçesinde hayata geçirdiğimiz 5 megabaytlık güneş enerjisi yatırımı ile bölgenin tarımsal kalkınmasına katkı sağlamasını hedefleyip tarıma bağlı olarak istihdam ürün çeşitliliği ve tarımsal rekolteyi artırmayı amaçladık. " değerlendirmesinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise çalıştay da çıkacak fikirlerin önemli olacağını belirterek, "Bu planlama çalışması çok önemli. Çalıştaydan güzel bir netice çıkacağını umuyorum. Gaziantep, dinamik çalışkan önemli bir şehir. Yapılması gereken birçok çalışma var. Kurumlar arası koordinasyon çok önemli. Koordinasyonun yeteri kadar olmadığını düşünüyorum. Birlikte hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaynak sınırsız değil ve kaynağın verimli kullanılması önemli. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından İpekyolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Yönetim ve Koordinasyon Birim Başkanı Ahmet Paksu tarafından çalıştaya ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

GAZİANTEP - İKA bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yeni stratejiyi hayata geçiriyor
GAZİANTEP - İKA bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yeni stratejiyi hayata geçiriyor
GAZİANTEP - İKA bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yeni stratejiyi hayata geçiriyor
GAZİANTEP - İKA bölgesel kalkınmayı hızlandıracak yeni stratejiyi hayata geçiriyor

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Kaynak: AA

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