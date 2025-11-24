İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal - Son Dakika
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal\'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal
24.11.2025 16:24
Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktı. Ö.E. isimli çocuk, "Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar" derken, diğer şahıs ise, "Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar" ifadelerini kullandı.

Fatih'te, Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunan 3 kişi tutuklandı.

MEZARDA SKANDAL HAREKETLER YAPAN 3 ÇOCUK TUTUKLANDI

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 suça sürüklenen çocuk tespit edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmışlardı.

"SADECE VİDEO ÇEKTİM, ZARAR VERMEDİM"

Öte yandan suça sürüklenen çocukların Sulh Ceza Hakimliği'nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Y.A. ifadesinde, çok pişman olduğunu söyleyerek, "Buralara geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim ve videoyu sildim. Hesapları da kapattım. Pişmanım" dedi.

"MİLLETİN DAMARINA BASTIK, KUSURA BAKMASINLAR"

Suça sürüklenen çocuk Ö.E. ise ifadesinde, "Ben kesinlikle mezara zarar vermedim, sadece suladım. Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar, İkbal'in mezarını arkadaşlarımız sosyal medyada görmüşler, 'gidelim mi' dediler gittik. Pişmanım." şeklinde konuştu.

"VİDEOM ÜZERİNDE YAPAY ZEKAYLA OYNAMA YAPMIŞLAR"

Ö.D. ise ifadesinde mezara zarar vermediğini belirterek, "Videoyu çeken kişi hakaret etmiş olabilir, ben hiç hakaret etmedim. Sadece mezar taşını tuttum. Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Semih Çelik, 3-sayfa, Cinayet, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Dağdeviren:
    Özetle söylemek gerekirse böylelerini yok etmek gerekir(idam). Islah evine de girse düzeleceklerini sanmıyorum. Maalesef ki toplumun gidişatı bu yönde... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
