Son dakika! IKBY'de tünelde yangın: 7 araç küle döndü - Son Dakika
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Son dakika! IKBY'de tünelde yangın: 7 araç küle döndü

28.04.2022 21:56
Son dakika! IKBY'de tünelde yangın: 7 araç küle döndü

Son dakika gündem haberi... Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki tünelde çıkan yangında 7 araç küle döndü.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki tünelde çıkan yangında 7 araç küle döndü.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentine bağlı Derbendihan Tüneli'nin çıkışında yakıt taşıyan bir tırda çıkan yandın sonucu 7 araç küle döndü.

Derbendihan Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle tünelin trafiğe kapatıldığı bildirilerek, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, itfaiye ekiplerinin tüneldeki yangını kontrol altına aldığı aktarıldı.

(Abdulkadir Hacıoğlu - İHA)

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Tragger, Irak, IKBY, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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