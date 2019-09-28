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IKBY'deki partiler "tartışmalı bölgeler"de tek listeyle seçime giriyor

1 saat önce

Erbil'deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro binası Siyasi parti temsilcilerinin karşılanması Toplantıdan detaylar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) siyasi partiler, Nisan 2020'deki yerel seçimlere tartışmalı bölgelerde tek listeyle girecek.

Erbil'deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro binası

Siyasi parti temsilcilerinin karşılanması

Toplantıdan detaylar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) siyasi partiler, Nisan 2020'deki yerel seçimlere tartışmalı bölgelerde tek listeyle girecek.

Erbil'deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro binasında 9 siyasi partinin temsilcileri tek çatı altında seçimlere katılma konusunu görüşmek için toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Kürt siyasi partilerin Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Musul olarak tabir edilen tartışmalı bölgelerde "Kürdistani Koalisyonu" adına altında yerel seçimlere girmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Listede, KDP'nin yanı sıra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel), Kürdistan İslami Hareket Partisi (Bizutnava), Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi ile Kürdistan Emek Partisi yer alırken, Yeni Nesil Hareketi toplantıyı boykot etti.

IKBY'deki partiler tartışmalı bölgeler de tek listeyle seçime giriyor

Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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