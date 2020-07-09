IKBY, "İranlı vatandaşların baskını" nedeniyle sınır kapısını kapattı - Son Dakika

IKBY, "İranlı vatandaşların baskını" nedeniyle sınır kapısını kapattı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İranlıların pasaportsuz geçme girişimi nedeniyle, Süleymaniye ilindeki sınır kapısını bir günlüğüne kapatma kararı aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İranlıların pasaportsuz geçme girişimi nedeniyle, Süleymaniye ilindeki sınır kapısını bir günlüğüne kapatma kararı aldı.

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Başmak Sınır Kapısı Genel Müdürü Albay Merivan Karadaği AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadiri tarikatına mensup İranlıların, tarikat lideri Şeyh Muhammed Kesnezani'nin yarın düzenlenecek cenaze merasimine katılmak için sınır kapısını bastığını hatırlattı.

İran vatandaşlarının, pasaport olmadan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadan sınırı geçtiğini ve bunun üzerine arbede çıktığını söyleyen Karadaği, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'nin talimatıyla sınır kapısının 24 saat geçişlere kapatıldığını aktardı.

Yerel medyada ise 6 İranlının, yasal olmayan geçişleri engellemek amacıyla havaya açılan ateş sonucu yaralandığı yönünde haberler yer aldı.

Irak Bölgesel Yönetimi, Süleymaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IKBY, 'İranlı vatandaşların baskını' nedeniyle sınır kapısını kapattı - Son Dakika
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