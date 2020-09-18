IKBY Yatırım ve Ticaret Zirvesi heyetinden Vali Su'ya ziyaret - Son Dakika

IKBY Yatırım ve Ticaret Zirvesi heyetinden Vali Su'ya ziyaret

Irak (IKBY) Yatırım ve Ticaret Zirvesi için kente gelen IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve beraberindeki heyet, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

IKBY Yatırım ve Ticaret Zirvesi heyetinden Vali Su'ya ziyaret, System.String[]

Irak (IKBY) Yatırım ve Ticaret Zirvesi için kente gelen IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve beraberindeki heyet, Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TISİAD) tarafından düzenlenen zirve kapsamında yeni Valilik binasında gerçekleşen kabulde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Su, 4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesinin iki ülke arasındaki ticaretin ve iş birliğinin geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Su, ziyaretleri için IKBY Bölge Bakanı Maruf ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

IKBY Bölge Bakanı Maruf ise Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin Türkiye-Irak ilişkilerine de önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Maruf, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Su'ya ve ayrıca Irak halkına gösterdikleri kardeşlikten dolayı tüm Türk halkına teşekkürlerini sundu.

Ekonomik ilişkilerin çok daha ileriye taşınması adına izlenecek yollara dair görüşlerin aktarıldığı ziyaret, Vali Su'nun konuklarına günün anısına hediye takdim etmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

Ticaret, Yatırım, Irak, IKBY, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi IKBY Yatırım ve Ticaret Zirvesi heyetinden Vali Su'ya ziyaret - Son Dakika Ekonomi

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