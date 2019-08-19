Son Dakika Haberleri: İKÇÜ'de ilk öğrenci kaydını Rektör Köse yaptı
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İKÇÜ'de ilk öğrenci kaydını Rektör Köse yaptı

46 dakika önce

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) yeni akademik yılın ilk öğrenci kayıt işlemini, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse gerçekleştirdi.

İKÇÜ'de ilk öğrenci kaydını Rektör Köse yaptı, System.String[]
İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) yeni akademik yılın ilk öğrenci kayıt işlemini, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse gerçekleştirdi.
İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin üniversitelere kayıtları başladı.
İlk günden kayıt heyecanının yaşandığı İKÇÜ Sağlık Bilimler Fakültesi'ne sabahın erken saatinde kaydolmak için gelen öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Köse karşıladı.
Prof. Dr. Köse, öğrencilerle sohbet etti ve onlara okul hakkında bilgi verdi. Daha sonra ilk öğrenci kaydını yapan Prof. Dr. Köse, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.
Saffet Köse, Rektör, Çelebi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:54 Kaynak: AA
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