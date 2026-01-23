IKEA'dan Çin'e Yatırım Atağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

IKEA'dan Çin'e Yatırım Atağı

23.01.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IKEA CEO'su Maeztu, Çin pazarını genişlettiklerini ve yeni mağazalar açacaklarını açıkladı.

DAVOS, 23 Ocak (Xinhua) -- Dünyanın ev mobilyası ve dekorasyon devi IKEA'nın CEO'su Juvencio Maeztu, Çin'in "son derece önemli bir pazar" olduğunu belirterek, ülkedeki perakende ağını genişlettiklerini söyledi.

Maeztu perşembe günü Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısı sırasında Xinhua'ya verdiği söyleşide, "Çin bizim için çok önemli bir pazar. IKEA'nın dış kaynak tedariki açısından Çin gerçekten büyük öneme sahip. Geri dönüşüm kabiliyetlerine yatırım yapıp geri dönüştürülmüş ürünler üretiyoruz. Sonra da şirketlere yatırım yapıyoruz" dedi.

Çin anakarası pazarına 1998 yılında giren IKEA'nın birçok büyük kentte fiziksel mağazası bulunuyor. Kendine ait çevrimiçi satış platformunu da işleten şirketin, elektronik ticaret platformları olan JD.com ve Alibaba Group'ta da mağazaları bulunuyor.

Maeztu, "Perakende tarafında da büyüyor ve ağımızı genişletiyoruz. Beijing ve Shenzhen'de yeni mağazalar açıyoruz. Bunların ilki önümüzdeki ay, ikincisi ise nisanda açılacak" diye konuştu.

Maeztu, "Çin, değer zincirinin tüm aşamaları açısından bizim için çok büyük bir öneme sahip. Çin'de IKEA mobilyalarına ihtiyaç duyan birçok ev bulunuyor" ifadelerini kullandı.

2026 yılına ilişkin küresel iş ve performans beklentilerine ilişkin ise temkinli-iyimser bir yaklaşım sergileyen Maeztu, "IKEA'nın avantajı, ev yaşamını herkes için olabildiğince uygun fiyatlı hale getirmeye odaklanıyor olmamız. İnsanların uygun fiyatlı ürünlere en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel IKEA'dan Çin'e Yatırım Atağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:13:45. #7.11#
SON DAKİKA: IKEA'dan Çin'e Yatırım Atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.