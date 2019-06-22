Son Dakika Haberleri: İki buçuk yaşında bir buçuk ton ağırlığa ulaştı
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İki buçuk yaşında bir buçuk ton ağırlığa ulaştı

1 saat önce

Bursa'da bir çiftçinin iki buçuk yıl özenle baktığı boğası bir buçuk ton ağırlığa ulaştı.

İki buçuk yaşında bir buçuk ton ağırlığa ulaştı, System.String[]
Bursa'da bir çiftçinin iki buçuk yıl özenle baktığı boğası bir buçuk ton ağırlığa ulaştı.

Büyükorhan ilçesinin Balaban köyünde hayvancılık yapan Necati Acar, 2 yıl önce bir hayvancıdan buzağı aldı. Bu buzağıya gözü gibi bakan üreticinin iki buçuk yılın sonunda hayvanı bir buçuk ton ağırlığa ulaştı. Bursa'da yetişen en iri boğayı kendisinin yetiştirdiğini ifade eden üretici, bir buçuk ton ağırlığa ulaştırdığı boğasını 45 bin lira fiyatla satışa çıkarttı.

Hayvanını kendi yetiştirdiği doğal yemlerle özenle beslediğini belirten Acar, bu hayvanı görenlerin gözlerine inanamadığını ifade etti. Bursa'nın en iri boğasını kendisinin yetiştirdiğini ifade eden Necati Acar, "Bu hayvana iki yıldır bakıyorum. İsmini Cemil koydum. Hayvanıma özenle baktım. Bir buçuk ton ağırlığa ulaştı. Kendi yetiştirdiğim yemlerle besledim. Kurbanlık olarak satışa çıkarttım. 45 bin lira fiyat istiyorum" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Balaban, Büyükorhan, Necati Acar, Bursa, Güncel
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