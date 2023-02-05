Denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Denizde kadın cesedi bulundu

05.02.2023 14:22

Denizde kadın cesedi bulundu Amasya'da yaşayan ve yolcu otobüsü ile Samsun'a gelen 2 çocuk annesi kadının denizde cesedi bulundu.

Denizde kadın cesedi bulundu

SAMSUN - Amasya'da yaşayan ve yolcu otobüsü ile Samsun'a gelen 2 çocuk annesi kadının denizde cesedi bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Kafe sahilindeki liman sahasında bulunan denizde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarındaki yürüyüş yolunda sabah sporu yapan vatandaşlar saat 08.30 sıralarında denizde yüzüstü yatar halde kadın cesedini fark edip olayı zabıta görevlisine söylediler. Zabıta ise olay yerine gittiğinden denizin içinde kadının cesedi ile karşılaştı. Olay polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Denizden çıkartılan kadının üzerinde kimliği ve Amasya'dan dün Samsun'a geldiği dair otobüs bileti çıktı. Cesedin Amasya'nın Hacılar Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk annesi Ayten Erişi'yeait olduğunu tespit etti. Yaşlı kadının cesedi polisinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının Amasya'da bulunan yakınlara haber verildi. Samsun'a gelen Ayten Erişi'nin yakınları, dün akşam eve gelmediğini ve komşulara misafirliğe gittiğini düşündüklerini ve gece saat 04.00'a kadar kendisini aramaya çıktıklarını söylediler. Ayten Erişi'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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İlkadım, Samsun, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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