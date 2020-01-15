İki çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı - Son Dakika

İki çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı

6 saat önce

Erzurum'da 2 çocuğu da çölyak hastası olan anne, çocukları için glutensiz ürünlerin olduğu pastane açtı.

İki çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı, System.String[]

Erzurum'da 2 çocuğu da çölyak hastası olan anne, çocukları için glutensiz ürünlerin olduğu pastane açtı.


Erzurum'da 5 çocuk annesi Ayşegül Demirtaş, 2 çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı. Kızının gıda tüketiminde çölyak hastalığı teşhisi konulduğu ilk yıllarda çok zorlandığını ifade eden anne, yurt dışından glutensiz un getirmeye çalıştıklarını, özel ürünler yaparak en sonunda, "Biz çok zorlandık, başka ailelerde zorlanmasın" kararıyla çölyak pastanesi açmaya karar verdiklerini söyledi.


Çölyak hastalığının temelinde genetik bir sorun olduğunu söyleyen Atatürk Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Diyetisyen Mevra Aydın Çil, Bebeğin glütenle tanıştığı ve maruz kalması konusunda 4 ila 7 ay boyunca anne sütü haricinde ek gıda almaması, 6 - 7 'inci aylarda glutenle tanıştırılması yçnünde uyarılarda bulunuyor. "Çölyak teşhis edilene kadar bir hastalık, teşhis edildikten sonra ise bir yaşam biçimidir" şeklinde konuşan Çil, hastalar üzerinde uyguladıkları diyet programı haricinde ailelere de bilgi verdiklerini, önce glutensiz yemekleri pişirerek çapraz bulaşma risklerini önlemesi gerektiklerini anlattı.


Tedavinin basamaklarında ilerleme kaydedebilmek için gerekirse mutfak araç gereçlerinin bil ayrı olması gerektiğini vurgulayan Çil, çölyaklı bireyin glutensiz diyet dışından bir çaresi olmadığını belirtti. - ERZURUM

Erzurum, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti
Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı

Son Dakika Haberleri
16:48 DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika
16:48 Karamollaoğlu: Türkiye Libya'da çatışmaya girmeden önce tüm yolları denemeli - Son Dakika
16:48 Olgunlaşma Enstitüsü'nden kahve tadım etkinliği - Son Dakika
16:43 Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ankara'da - Son Dakika
16:43 Sahne eseri yazma yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 16:49:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İki çölyaklı çocuğu için glutensiz pastane açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]